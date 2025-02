Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-02-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale appena ritornati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio papa Francesco a trasporto notte tranquilla e sta riposando lo riferisce la sala stampa Vaticana L'ultimo bollettino medico di ieri sera definitiva critiche ma stazionarie le condizioni dei Pontefici riferiva una Tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale commosso il parco di Gaza anche in questi giorni di ricovero quando ha potuto al continuato a telefonarci come aveva fatto quasi tutti i pomeriggi da quando è scoppiata la guerra il governatore del Molise Francesco Roberti indagato per corruzione nell'ambito di un'inchiesta sul traffico di rifiuti tra la Puglia è la sua regione sono in tutto 46 degli indagati ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione indagini Roberti è indagato anche la moglie la vicenda non riguarda il mio ruolo del presidente della giunta regionale del Molise si ottiene Roberti ed è per attività precedenti Alla mia elezione da parte mia sicura ci sono i comportamenti corretti e rispettosi della legge i fatti contestati scrivere pubbliche risalgono al periodo 2020-2023 e Chiama in causa Roberti nella sua triplice veste di presidente della provincia di Campobasso me li consiglio generale della cosa e di sindaco di Termoli zona Trap a condividere un video musicale generato dall' intelligenza artificiale che mostra Gaza quella che si suppone sia la sua visione per una Riviera nella striscia passeggiate grattacieli spiagge danzatrici del ventre un'enorme statua dorata dello stesso Trump mentre dal cielo Piovono dollari in Italia L'opposizione chiede che meloni riferisca in aula sul futuro della Palestina retata in tutta Italia contro la criminalità giovanile in 73 persone 13 minorenni sono state arrestate per reati che vanno dal tentato omicidio allo spaccio di droga al 342 quelle denunciate per azione possesso di armi sequestrate gioielli cellulari rubati armi droghe individuati 600 profili Social inneggianti all'odio alla violenza fisica anche contro appartenenti alle forze di polizia nonché l'uso delle armi da fuoco Profondo rosso per stellantis che ha chiuso 2024 con ricavi netti pari a 156,9 miliardi di euro in calo del 17% rispetto al 2023 e con consegne consolidati di Brugine 12% per gatti temporanei nella gamma prodotti e azione di riduzione delle scorte non hai completate crolla del 70% l'utile netto a 5 miliardi e mezzo di euro male anche Maserati 11300 consegne nel 2024 nel mondo contro le 26600 del 2023 i ricavi sono pari a 1040 miliardi rispetto a 2,385 miliardi del 2023 la Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta nei confronti di Luca e Campedelli presidente del ChievoVerona attualmente in procedura di fallimento le indagini hanno portato alla scoperta di un meccanismo fraudolento per mezzo del quale l'amministratore avrebbe sistematicamente rappresentato una situazione economica di apparente benessere del ChievoVerona tale da di stimolare il distretto l'erosione del patrimonio della società non di permettere la stessa iscrizione al campionato di calcio a bilancio risulterebbero plusvalenze per oltre 35 milioni e voltiamo pagina incontro domani alla rana per il nome del nel mondo della scuola presente anche il presidente nazionale ANIEF Marcello Pacifico incontra le trattative sono tutti inseriti alcuni sindacati sono detti contrari alla firma del contratto D'altronde non hanno firmato per rispettive confederazioni i contratti anche per la sanità per le funzioni locali quindi ti aspettiamo portato tutti i z ne siamo convinti che però rispetto ancora all'anno precedente in continuità siano state delle risorse in più per il personale della scuola è evidente che bisogna tenere conto tutti e tre i contratti perché tutti e tre i contratti porterebbero 20 di €450 e tutti e tre i contratti sono già stati finanziati nella scorsa legge di bilancio e in quella precedente c'è Spezia dove si legge di bilancio metta delle risorse in più per coprire le ulteriori inflazione che si registrerà i prossimi anni e ci aspettiamo anche che finalmente vengo al lavoro lizzato nella scuola con una tutela della salute dei lavoratori a partire da un'assicurazione sanitaria ma fino a finire a riconoscimento del Burnout con una specifica inchiesta che permetta anche una finestra per il pensionamento è un riscatto agevolato della laurea