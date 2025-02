Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-02-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Europa accelera sulla difesa comune domenica vertice dei leader Londra in un formato analogo a quello della riunione dell'eliseo la scorsa settimana con i capi di Stato dico di Francia Regno Unito Italia Germania Polonia Spagna Olanda e Danimarca oltre vertici di Unione Europea è nato dall'idea di un fondo comune europeo Gran Bretagna tirarmi come può ti capisco solo la forza dice starmene oggi video gol del 27 sull'incontro Macron Trump Parma cronaca concordano sul fatto che il presidente americano sta lavorando per una pace duratura in Ucraina leadership e benvenuta l'Italia frena sono invio di truppe in Ucraina per garantire la tregua con la Russia eventualmente solo con una missione ONU intanto arriva L'intesa Stati Uniti Kiev sulle terre venerdì la firma anche Putin offre Trump un accordo sui minerali strategici la ministra del turismo 80 anche apre all'ipotesi di dimissioni durante il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dalle imposizioni respinta dalla camera farò una riflessione per valutarla In occasione della prossima udienza Milano per l'accusa di truffa all'INPS la farò da sola senza pressioni costruzioni o paventati ricatti guidata solo dal rispetto del mio premier del governo e della maggioranza ma soprattutto per l'amore per il mio partito dove Certo io non vorrò mai diventare un problema dice parole apprezzate da Fratelli d'Italia sia per gli ottimi risultati di vendita che per la disponibilità al passo indietro duro intervento contro le posizioni voi combattete la ricchezza Io sono il male assoluto quella del tacco 12 del tringa e del Millionaire stavolta persecuzione difendere su borsette Ma non gli italiani dalle bollette meloni campionessa di fuga dalle aule dice la leader del PD Slime non odiamo la ricchezza nella disonestà viceconte via Marcora argomento le condizioni cliniche di Papa Francesco rimangono critiche ma stazionari non si sono verificati episodi acuti respiratori i parametri emodinamici continua a essere stabilito anche la Tac di controllo per monitorare la polmonite bilaterale la prognosi resta riservata lo dici il bollettino medico diffuso in serata dalla sala stampa Vaticana lunedì ha ripreso a lavorare incontrando il segretario di stato Parolin e sostituto pena Parra dall'ospedale ha deciso che Salvo D'Acquisto potrebbe diventare presto beato autorizzando il dicastero per le cause dei Santi aprono il decreto per andare avanti il procedimento nessun motivo per parlare di dimissioni dice l'ex presidente della CEI Bagnasco nuovo Rosario in piazza San Pietro ci sono anche card Bergoglio una sola condanna 5 anni e 3 mesi per Marco albanesi ex responsabile dell'Unità di Brescia di RFI e oltre a soluzioni tra cui pure dell' ex amministratore delegato di RFI gentile della stessa società e la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano nei processo sul disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018 in cui morirono donne oltre 200 persone rimasero ferite ho subito traumi psicologici cadute le accuse di disastro ferroviario colposo e omicidio colposo per non aver commesso il fatto il mio Ravano che il giunto che la tragedia Forse ammalorato ha scritto il presidente del tribunale il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano Ha chiuso nel Aprile 2024 ha saputo soltanto in questi ultimi è una verifica fiscale carico di Twitter il social network ora di elon musk è diventato il per un mancato versamento dell'IVA da 12 milioni e mezzo di euro per annualità fino al 2022 allo stesso tempo la procura di Milano col PM Giovanni Polizzi aperto un'indagine per evasione fiscale la contestazione analoga a quella dell'inchiesta su Metal sport con un gol per tempo i nerazzurri ottengono la qualificazione finale di Coppa Italia dove troveranno ancora il Milan dopo le sfide in campionato e nella Supercoppa alla fine del primo tempo sblocca il risultato a modrovich con un tiro al volo nella ripresa che erano dal dischetto risultato sul 2 a 0 e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto recate in nostra compagnia https://storage.