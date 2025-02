Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-02-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l'informazione andiamo in Ucraina gli ultimi aggiornamenti una persona è uccisa altri due sono rimaste ferite in un attacco di droni russi nel distretto di buccia nel oblast di Kiev sono leche ci arrivano lo scrive Nicola kalinski capo in amministrazione militare dell'oblast' di kirov su telegram secondo quanto riportano i media ucraini una persona è stata uccisa due sono rimaste ferite a seguito di un attacco notturno di droni nemici alla oblast di Kiev il corpo della vittima ha trovato mentre un'operazione di incendio in una casa a due piani del distretto di bucha scrive Galaxy skin e voltiamo pagina una polmonite Suor organizza toccati da diverse complicazioni croniche alcuni di vecchia data per di più su un paziente 88enne Questo è il quadro clinico generale di Papa Francesco ricoverato 14 febbraio al Policlinico Gemelli dicome spiegato dei Medici Cosa hanno in cura nel primo punto stampa del giorno di ricovero effettuato lo scorso XXI Febbraio non può che essere definito delicato il decorso della malattia del pontefice il professor Sergio Alfieri a capo dell'equipe che segue il Santo Padre che lo ha operato due anni fa è stato chiaro il papà non è fuori pericolo e torniamo a parlare del maltempo freddo piogge e nevicate abbondanti sono previste a partire da oggi mercoledì 26 febbraio su gran parte della penisola causa di una nuova perturbazione di origine Atlantica i corpi dei quattro ostaggi italiani uccisi durante la prigionia saranno verosimilmente consegnati già questa sera al valico di frontiera di che annuncia lo lo riporta Art citando Fonti israeliane questo tempo secondo l'accordo raggiunto ieri i detenuti palestinesi che avrebbero dovuto essere rilasciati da Israele nel fine settimana saranno liberati completando così la prima fase dell' accordo di cessate il fuoco sempre se le famiglie di 43 anni CD durante la prigionia sono state avvisate Sport Coppa Italia quarti di finale Inter Lazio 15 20 nerazzurri in semifinale oggi la Juventus sfida la squadra di Baroni Cerca di fare la partita attacca ma non sfonda partono i nerazzurri con un gol per tempo e affronteranno il Milan Bologna tende il vincitore tra bianco e neri toscani Staremo a vedere noi per il momento ti fermi qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia