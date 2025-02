Ue, 'Reagiremo fermamente' a dazi Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.45 L'Unione Europea "reagiràe immediatamente" aidel 25% che Donaldha annunciato saranno imposti "prossimamente" sui beni europei. Inoltre "L'Ue reagirà contro le barriere ingiustificate al commercio libero ed equo, anche quando ivengono utilizzati per contestare politiche legali e non discriminatorie.L'Ue proteggerà sempre le aziende, i lavoratori e i consumatori europei daingiustificati". Lo afferma un portavoce della Commissione europea in risposta a quanto dichiarato dal presidente