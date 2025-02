Sport.quotidiano.net - Uefa Regions’ Cup 2025. Allo Stadium i sorteggi della fase finale

Dopo l’ufficialità dell’assegnazione alla Repubblica di San Marino ed alla sua Federcalcio13ªCup, la macchina organizzativa si è immediatamente messa in moto. Primo step, la cerimonia dio dei due gruppi in cui saranno ripartite le otto squadre qualificate alladi San Marino: Dolno?l?ski Region (Polonia), Lansi-Vantaan Ylpeys (Finlandia), Vojvodina (Serbia), Vaud (Svizzera), Hradec Králové (Repubblica Ceca), San Marino, Aragon (Spagna) e Rijeka (Croazia) si sfideranno per centrare il successo nella competizione dedicata a rappresentative dilettantistiche regionali. La cerimonia dio si terrà giovedìprossima settimana al San Marinoalle 11. L’ambasciatoremanifestazione sarà l’ex Juventus Massimo Bonini, icona del calcio sammarinese.