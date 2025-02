Bollicinevip.com - UeD, sfogo di Gianmarco Steri contro le corteggiatrici: “Sono impostate, non c’è spontaneità”

critica il comportamento delle suea Uomini e Donnepoco spontanee ea Uomini e Donne? Il durodiCome procede il percorso dia Uomini e Donne? Il nuovo tronista è salito sul trono da qualche settimana e per lui sipresentate moltissime ragazza, non c’era mai stata così tanta richiesta nella storia del dating show.Lui ha iniziato a conoscere alcune delleper capire se potrebbe esserci tra loro la donna della sua vita, sembra però che al momento sia un po’ deluso. Ai microfoni di Witty Tv ha svelato cosa pensa delle ragazze scese per corteggiarlo, il suo è stato un amarole sue.Tra le varie coseha detto: “un po’ nervoso, dubbioso, un po’ stranito.