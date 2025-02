Ue-Usa, a Washington salta l’incontro di Kallas con Rubio

Leggi su .com

(Adnkronos) – L'Alta Rappresentante dell'Ue Kajanon incontrerà il segretario di Stato Usa Marco, come aveva annunciato ieri. Un portavoce della Commissione spiega che non lo incontrerà per "problemi di agenda". I due, ricorda, "si sono incontrati alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco".è in viaggio per due giorni negli .L'articolo Ue-Usa, adiconproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.