Ue presentato il Clean Industrial Deal | 100 miliardi di euro per l’industria pulita

La Commissionepea hail, un piano per sostenere la competitività e la resilienza delpea in un contesto di transizione ecologica. Lo ha comunicato l’esecutivo con una nota.Che cos’è ilIl, spiega la Commissione, accelererà la decarbonizzazione, assicurando al contempo il futuro della produzione inpa. Si concentra principalmente su due settori strettamente collegati: le industrie ad alta intensità energetica e le tecnologie pulite.Industrie ad alta intensità energetica, in quanto richiedono un sostegno urgente per decarbonizzare ed elettrificare. Il settore deve far fronte a costi energetici elevati, concorrenza globale sleale e normative complesse, che ne danneggiano la competitività.Le tecnologie pulite: al centro della competitività e della crescita future, nonché cruciali per la trasformazionee.