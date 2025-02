Iltempo.it - "Ue nata per fregarci", Trump annuncia i dazi: 25 per cento su auto e...

Leggi su Iltempo.it

La minaccia di infliggere pesantiall'Unione europea da parte di Donaldora ha i toni dell'annuncio: "Noi abbiamo preso la decisione e l'annunceremo prossimamente", ha dichiarato il presidente Usa che ha anticipato che isui prodotti europei saranno "del 25 per".è tornato a denunciare l'atteggiamento dell'Ue che "non accetta le nostreo i nostri prodotti agricoli, si approfitta di noi". Le tariffe, si apprende, saranno come quelle sui prodotti canadesi e messicani, che dovrebbero scattare il 2 aprile. Icontro me merci provenienti dall'Europa, dunque, saranno al 25% e secondo quanto riportato riguarderanno lee non solo. Una sorta di rappresaglia contro l'Ue che è stata "formata per fregare" gli Stati Uniti, tuona. Il presidente americano ha già impostosulle importazioni da Messico e Canada con un decreto firmato il primo febbraio.