Ucraina Zelensky | Pronto l’accordo sulle terre rare | ora dipende da Trump

«Il successo deldai colloqui con Donald». Lo ha detto il presidente Volodymyrdurante una conferenza stampa. L’intesa che metterebbe a disposizione di Washington la ricchezza del sottosuolo ucraino in cambio di un maggiore impegno americano a garantire la sicurezza a lungo termine di Kiev è un «inizio», un «accordo quadro» che «può rivelarsi un grande successo o semplicemente scomparire». Ciòrà dai colloqui tra i due leader che potrebbero svolgersi a Washington venerdì 28 febbraio. Il patto, come più volte ribadito da Kiev, è direttamente collegato alle garanzie di sicurezza americane, che «non sono state però concordate», sottolinea ancora. Quest’ultimo – riporta la Bbc – avrebbe fatto pressione sugli americani affinché inserissero una riga sul sostegno alle garanzie di sicurezza, anche se per il momento non è stato ancora deciso nulla di concreto.