Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, accordo terre rare pronto ma dipende da colloqui con Trump

Kiev (), 26 feb. (LaPresse/AP) – Uneconomico sulletra Ucraine e Stati Uniti è. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr. Ma restano da decidere le garanzie di sicurezza che Kiev considera essenziali. Per questo, uncompleto potrebbere daa Washington. L’quadro è un primo passo verso uncompleto che sarà soggetto alla ratifica del Parlamento ucraino, ha precisatodurante una conferenza stampa a Kiev. L’ha bisogno di sapere qual è la posizione degli Stati Uniti in merito al loro continuo sostegno militare, ha aggiunto il presidente ucraino.si aspetta di avere un’ampia conversazione con il Presidente degli Stati Uniti Donalddurante una visita a Washington, in programma venerdì: “Voglio coordinarmi con gli Stati Uniti”.