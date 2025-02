Unlimitednews.it - Ucraina, Zelensky “Accordo con Usa sulle terre rare è un inizio”

KIEV () (ITALPRESS) – “Questo è un, è unquadro. Credo che un grande successo dipenda dal nostro dialogo con il presidente Trump. Ciò che conta è che secondo me questo affare potrebbe rivelarsi un grande successo, oppure potrebbe svolgersi in sordina”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, in merito all’con gli Stati Uniti.sat/gsl (Fonte video: Ufficio del Presidente dell’)Unlimited News - Notizie dal mondo