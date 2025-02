Unlimitednews.it - Ucraina, Trump “Putin vuole risolvere la questione”. Zelensky venerdì a Washington”

Leggi su Unlimitednews.it

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Donaldha firmato oggi una serie di ordini esecutivi all’interno dello Studio Ovale. Uno di questi riguarda l’importanza di ripristinare e rafforzare la trasparenza dei prezzi per il settore sanitario: “Non ti è permesso di parlarne quando vai da un medico o in ospedale, ma da oggi tutto questo cambierà”, ha affermato.Nella stessa occasioneha firmato un ordine in merito alla fornitura di rame estero nel mercato americano. Il magnate ha incaricato Howard Lutnick, Segretario al Commercio degli Stati Uniti, di valutare la possibilità di imporre tariffe o barriere commerciali.Rispondendo alle domande dei giornalistiha confermato di aver parlato con i repubblicani della Camera che hanno detto di non voler sostenere la risoluzione di bilancio, mentre in merito al possibile incontro conè stata menzionata la data di28 febbraio: “Certamente per me va bene se lo desidera”, ha affermato, che riferendosi agli aiuti forniti dalla precedente amministrazione ha detto: “Vogliamo riavere indietro quei soldi, senza il nostro equipaggiamento militare questa guerra sarebbe finita in un lasso di tempo molto breve.