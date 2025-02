Ucraina, terminato vertice leader Ue in videoconferenza

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 feb. (askanews) – E’ durato circa mezz’ora iltra ieuropei convocato indal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato in collegamento da Palazzo Chigi. Ai lavori ha preso parte anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. “Continuando a lavorare per uno stretto coordinamento europeo – ha scritto Costa su X – oggi il presidente Emmanuel Macron ha informato idell’Ue sul suo incontro con Donald Trump all’inizio di questa settimana a Washington”. Alcuni, in particolare, riferiscono fonti europee, hanno posto domande a Macron. E’ stato un incontro “molto utile per preparare il nostro Consiglio europeo straordinario del 6 marzo, dove prenderemo decisioni sul nostro sostegno all’e sul rafforzamento della difesa europea”, conclude Costa.