Ucraina, Tajani "Invio truppe? Solo come parte di una missione Onu"

ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che raggiunta una pace giusta inla Russia comprenda che non può andare oltre perchè poi l’, se entrerà fardell’Unione Europea sarà protetta, quindi si deve trovare una strategia europea e americana insieme per garantire la sicurezza dell’occidente”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, ospite di “Mattino Cinque News”, Canale 5. “Non credo che sia la soluzione migliore quella di inviare militari della Nato, militari dell’Unione Europea a garantire una fascia di sicurezza neutrale tra Russia e– ha aggiunto -. La cosa migliore sarebbe quella di avere una azione delle Nazioni Unite, che decidono attraverso il Consiglio di Sicurezza, quindi con l’impegno anche della Cina e della Russia, di avere una zona cuscinetto dove potrebbero esserci anche militari italiani madi unadelle Nazioni Unite,avviene in Libano”.