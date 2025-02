Lettera43.it - Ucraina, Salvini: «Un esercito europeo guidato da von der Leyen? Durerebbe 20 minuti»

Leggi su Lettera43.it

Lo aveva già fatto capire dopo le dichiarazioni di Tajani che preannunciava un possibile invio di truppe in«sotto l’egida Onu», lo ha ribadito nuovamente Matteo: no ai soldati italiani in missioni di peacekeeping a Kyiv: «Abbiamo 7.500 soldati impegnati in missioni di pace, prima di spendere un euro in più o ipotizzare l’invio di un soldato in più bisogna essere certi di quello che si fa», ha dichiarato. Per, discutere ora di un intervento militare non è opportuno: «Parlare oggi di mandare soldati italiani in terra di guerra non ha senso, non mineanche a dire chi e come. Prima Putin e Zelensky devono deporre le armi e poi ragioneremo di tutto». Il ministro delle Infrastrutture ha inoltre criticato l’idea di una difesa militare comunitaria, affermando: «Se l’Europa è quella che ha fatto fallire interi settori produttivi, l’ultima cosa da fare è l’comune, preferisco Stati nazionali forti che investono sulla difesa».