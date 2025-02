Unlimitednews.it - Ucraina, Salvini “Prima di mandare soldati essere certi di cosa si fa”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che l’Italia sia centrale per la pace in. Ma noi abbiamo 7.500italiani impegnati in missioni di pace in giro per il mondo, per una spesa superiore al miliardo.di spendere un euro in più o ipotizzare l’invio di un soldato in più, bisognaassolutamentedi quello che si fa e di come lo si fa, perché altrimenti l’esempio dell’Afghanistan non è lontano dalla nostra memoria”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, nel corso di un incontro con la stampa estera a Roma.sat/gtr(Fonte video: profilo X di Matteo)Unlimited News - Notizie dal mondo