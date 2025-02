Lapresse.it - Ucraina: premier Kiev conferma, raggiunto accordo con Usa su minerali

Leggi su Lapresse.it

Milano, 26 feb. (LaPresse) – Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal hato che gli Stati Uniti e l’hannoundefinitivo sullo sfruttamento delle terre rare in base al quale gli Stati Uniti otterranno le risorse minerarie ucraine in cambio del sostegno militare nella loro guerra contro la Russia. Shmyhal ha aggiunto che l’prevede la creazione di un fondo di investimento congiunto, affermando che contiene una disposizione in cui si afferma che gli Stati Uniti sostengono gli sforzi dell’per ottenere garanzie di sicurezza per costruire una pace duratura. Ilucraino si aspetta che il governo autorizzi l’oggi. Lo riporta il Guardian.