Ucraina, non può sedere al tavolo della pace chi vuole continuare la guerra

di Stefano Briganti Durante questi tre anni, il conflitto russo-ucraino è stato condotto esclusivamente con lo scontro armato e senza nessuna iniziativa di natura diplomatica mirata a trovare accordi per terminare la.E’ chiaro che questo conflitto poteva essere evitato se la Federazione Russa non avesse invaso. Oggi però non si può più nascondere che non sia stato anche “provocato” (Stoltenberg EP Settembre 2023) e che poteva essere risolto già tre mesi dopo il suo inizio. Gli Usa di Trump certificano questi fatti anche con le loro ultime risoluzioni UNSC. Mosca chiedeva da anni che l’non entrasse nella Nato e dopo l’ultimo diniego è iniziata l’invasione. Conosciamo sempre meglio, man mano che i “veli di propaganda” vengono sollevati che anche gli Usa, più ancora che gli “alleati”, avevano i loro obiettivi che si possono riassumere nella dichiarazione di Biden di punire la Russia e infliggerle una sconfitta strategica tale da terremotare per decenni la Federazione e renderla un paria nel panorama geopolitico.