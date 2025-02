Lapresse.it - Ucraina: la Russia contro l’invio di forze di pace europee

Lanon sta prendendo in considerazione nessuna opzione riguardantedidi peacekeepingin. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov in una conferenza stampa, citato da Ria Novosti. “Non possiamo prendere in considerazione nessuna opzione”, ha detto. Secondo Lavrov l’approccio imposto dagli europei, in particolare Francia e Gran Bretagna, è volto ad aggravare ulteriormente il conflitto e a reprimere qualsiasi tentativo di sedarlo.I paesi europei secondo il ministro russo stanno incitando Kiev a proseguire il conflitto, nonostante i cambiamenti sulla questione nell’equilibrio dellepolitiche. “Quando sull’l’equilibrio dellepolitiche cambia, come è stato evidente nel voto alle Nazioni Unite, l’Europa cerca immediatamente di indebolire questa tendenza, annuncia nuovi grandi pacchetti di aiuti militari a Kiev, la incita a continuare le azioni militari, affermando che in questa situazione laè peggio della guerra”, ha dichiarato.