Liberoquotidiano.it - Ucraina, Kiev accetta termini dell'accordo con Usa su minerali

L'hato iproposto dagli Stati Uniti per lo sfruttamento dei giacimenti dicritici e terre rare. La notizia è stata diffusa nella tarda serata di ieri dal Financial Times, citando fonti ucraine. I funzionari ucraini affermano cheè ora pronta a firmare l'sullo sviluppo congiuntoe sue risorse minerarie, tra cui petrolio e gas, dopo che gli Stati Uniti hanno ritirato la richiesta di un diritto a 500 miliardi di dollari di potenziali entrate derivanti dallo sfruttamento di queste risorse. Secondo la Casa Bianca, la firmaè "fondamentale" per "recuperare" i soldi spesi dagli Stati Uniti per sostenere l'e per creare una "partnership economica duratura" tra i due Paesi.