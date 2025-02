Lapresse.it - Ucraina, giornalista Ukrinform uccisa in raid russo su regione Kiev

Unadella testata, Tetyana Kulyk, è rimastain un attacco con droni lanciato nella notte tra martedì e mercoledì dalla Russia nelladi. Kulyk era autrice e conduttrice del progetto ‘Nation of the Invincibles’ e ricopriva il ruolo di caporedattrice della redazione multimediale di. “Tetiana Kulyk è stata unameravigliosa, ha realizzato molti programmi sulla nostra lotta e sui nostri eroi“, l’ha ricordata il direttore della testata, Serhiy Cherevatyi, “ieri avevamo parlato della preparazione di un’intervista con Kirill Budanov. Rimarrà per sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Vendicheremo la nostra collega con materiali che smascherino i crimini di guerra dell’aggressore. E, come ha affermato Kyrylo Budanov in questa intervista, tutti i carnefici del popolo ucraino saranno sicuramente puniti“.