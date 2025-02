It.insideover.com - Ucraina, Gaza, Europa: entra in gioco la diplomazia cinese

Sono giorni febbrili a Pechino. Due tra le crisi militari più gravi del mondo, la guerra ine il conflitto nella Striscia di, sembrerebbero essersi sbloccate. Ora che si comincia finalmente a parlare di pace, i principali emissari di Xi Jinping si sono attivati per consentire alla Cina di raccogliere i frutti di un lungo lavoro diplomatico svolto sotto traccia, lontano dai riflettori e dai microfoni dei cronisti. Sebbene non sia stato quasi mai menzionato negli articoli sui negoziati tra Israele e Hamas, né in quelli riguardanti i dialoghi tra Kiev, Bruxelles e Washington, il Dragone è stato sempre presente, a pochi passi dai tavoli delle trattative. Certo, negli ultimi tre anni il gigante asiatico non ha mai tirato fuori il classico coniglio dal cilindro, ma gli vanno comunque riconosciuti almeno due grandi meriti.