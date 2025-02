Quotidiano.net - Ucraina e USA creano un Fondo di investimento per la ricostruzione

e Stati Uniti, con l'obiettivo di raggiungere una pace duratura in, intendono istituire undiper la. L'contribuirà alcon il 50 per cento dei proventi derivanti dalla futura monetizzazione di tutte le risorse naturali di proprietà del Governo ucraino. E' quanto si legge nel testo dell'accordo sulle terre rare tra Usa e, pubblicato dal Financial Times. "In base alle leggi vigenti negli Stati Uniti, il governo degli Usa manterrà un impegno finanziario a lungo termine per lo sviluppo di un'stabile ed economicamente prospera", si legge nel testo.