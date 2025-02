Lapresse.it - Ucraina, Crosetto frena su invio truppe: “Contingenti non si mandano come fax”

Leggi su Lapresse.it

Il ministro della Difesa, Guidosull’dieuropee inper una missione di pace una volta terminato il conflitto con la Russia, un’ipotesi che era stata avanzata dal presidente francese Emmanuel Macron insieme al premier britannico Keir Starmer. “Inon si invianosi invia un fax e per poter fare un comunicato stampa. Soprattutto quelli delle altre nazioni. Se si parla a nome dell’Europa bisognerebbe avere la creanza di confrontarsi con le altre nazioni e ciò non è accaduto per gli aspetti militari della questione. Che mi risulta essere principalmente militare”, ha scritto su X il ministro, parlando dei “‘europei’ che vorrebbero mandare il Presidente di una nazione comunitaria e quello di una nazione extracomunitaria“. Noto che ormai chiunque, anche al bar, parla di difesa.