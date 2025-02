Ilgiorno.it - Ucciso da uno sparo in piazza Voghera: contestato l’omicidio volontario. Si va verso un nuovo processo per l’ex assessore Adriatici

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 26 febbraio 2026 – La Procura di Pavia ha chiuso le indagini preliminari sull'omicidio di Youns El Boussetaoui contestando all'exalla Sicurezza del Comune di(Pavia) Massimol'omicidio. Si va dunqueundopo che lo scorso novembre il giudice Valentina Nevoso ha ordinato alla Procura, di riqualificare il reato da eccesso colposo di legittima difesa in omicidio. Youns El Boussettaoui, 39enne senzatetto marocchino con problemi psicologici, è mortoda un colpo di pistola inMeardi la sera del 20 luglio 2021. Nel leggere l'ordinanza, la giudice aveva più volte sottolineato che l'exleghista “ha accettato l'evento nefasto”, cioè che El Boussetaoui potesse morire. “Non si può parlare di legittima difesa perché fu lui a creare ed accettare una situazione di pericolo”, la tesi della giudice che aveva evidenziato anche come quella seraagì da “privato cittadino” anche se, data la sua lunga esperienza di poliziotto, avrebbe dovuto immaginare che si sarebbe messo in una condizione di pericolo.