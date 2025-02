Ilrestodelcarlino.it - “Uccise moglie e suocera a Bologna”, Giampaolo Amato ricorre in Appello

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 26 febbraio 2025 – Depositato il ricorso inper, l’oculista e medico della Virtus basket di 65 anni condannato all’ergastolo a metà ottobre con l’accusa di avere ucciso nel 2021 laGiulia Tateo, 87 anni, e 22 giorni dopo, laIsabella Linsalata, ginecologa. Secondo i giudici – queste erano state le motivazioni della sentenza -agì non solo per il desiderio di vivere liberamente la relazione con l’amante più giovane e di ereditare il denaro delle sue vittime, quindi, ma per un insieme di pressioni ben più complesso, in base a una spinta più profonda. "Anche questa Corte ha trovato difficile accettare che nella persona di, conosciuta da figli, amici e colleghi di lavoro e come presentatosi nel dibattimento, si nascondesse un freddo e spietato assassino.