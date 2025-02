Bergamonews.it - Uccise a coltellate la moglie, assolto perché incapace di intendere e volere: passerà almeno 8 anni in una Rems

Leggi su Bergamonews.it

per totale incapacità di, dovrà passarein unaAimiose Osarumwense, 45enne nigeriano con problemi psichici accusato dell’omicidio della compagna Joy Omoragbon, connazionale di 49, uccisa alo scorso 28 marzo a Cologno al Serio.Questa la decisione del tribunale di Bergamo mercoledì mattina, 26 febbraio. Il pm aveva chiesto l’assoluzione di Osarumwense per infermità mentale, ma 25da passare in una. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 60 giorni.