Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco si schianta contro un palo. Danneggia anche un’altra auto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prima si èto con l’undella segnaletica, poi è rimbalzato dall’altra parte della stradandovettura in sosta in via Mario Bianchi. Ha fatto tutto da solo un 40enne al volante di una Dacia Sandero, lunedì sera in via Savio. Sottoposto alllo con etilometro il conducente è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,5 g/l e per questo denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Patente ritirata all’istante dalla polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi. Ma tutta la giornata di lunedì ha visto gli agenti impegnati su diversi incidenti stradali, fortunatamente senza gravi conseguenze per glimobilisti. Il primo sinistro è avvenuto alle 6.45 sulla via Emilia, all’altezza della rotatoria di Diegaro, in direzione Cesena, dove una Ford Fiesta, condotta da un 35enne residente a Forlimpopoli, è finita fuori strada.