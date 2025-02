Fanpage.it - Ubriaco perso azzanna la faccia del suo compagno di rugby, rischia 5 anni di carcere: “Ho perso il sonno”

Masivesi Dakuwaqa, rugbista del Biarritz, club francese dia 7, è sotto processo per una assurda aggressione ad un propriodi squadra: nel corso di una rissa in un locale notturno gli ha morso il volto provocandogli uno squarcio di 20 cm. Oradi: "Non ricordo nulla, ero totalmente. Ancora oggi non so come possa essere accaduto. Ho disonorato il mio nome. Sono torturato dal rimorso".