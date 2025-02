Genovatoday.it - Ubriachi, tentano di distrarre un giovane e rapinarlo

Leggi su Genovatoday.it

, hanno tentato di rapinare un. Per questo la polizia ha denunciato tre egiziani di 24, 25 e 31 anni, tutti irregolari sul territorio, per tentata rapina in concorso e solo uno per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e inosservanza del decreto di espulsione.