Quifinanza.it - U-blox, 198 lavoratori rischiano il licenziamento: il piano sulla cassa integrazione

Leggi su Quifinanza.it

Il sindacato indipendente Usb ha annunciato, dopo un incontro con la dirigenza della multinazionale svizzera U-, che idello stabilimento di Prosecco, nel comune di Sgonico, in provincia di Trieste, potranno usufruire dellaprima di essere licenziati dall’azienda.Ilrimane quello di trovare un altro acquirente per lo stabilimento. Rimangono però ancora molti dubbi sui dettagli del prossimo futuro dei, mentre altre aziende stanno chiudendo in provincia di Trieste.Laper idi U-Usb ha definito la discussione avuta oggi con la dirigenza di Ucome “complicata: un tavolo a orologeria, con 198 licenziamenti aperti. Per allungare i tempi e permettere a un acquirente di valutare l’acquisizione del sito (tra varie interlocuzioni ne abbiamo contati cinque), abbiamo proposto la