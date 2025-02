Twitter X sotto indagine per evasione fiscale da 125mln€ pm di Milano | Mancato pagamento Iva dal 2016 al 2022

Ilgiornaleditalia.it - Twitter/X sotto indagine per evasione fiscale da 12,5mln€, pm di Milano: "Mancato pagamento Iva dal 2016 al 2022"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Presunta Iva non pagata per le iscrizioni gratuite al social network in cambio dei dati personali degli utenti e loro profilazioneInternational UK, oggi "X", di proprietà di Elon Musk è al centro delle indagini delle autorità fiscali italiane. Il Fisco sta indagando su un presunto ma