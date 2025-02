Lanazione.it - Twiga, il nuovo corso: addio alle giraffe. Via agli arredi afro-chic e una spinta sulla vita notturna

Marina di Pietrasanta (Lucca), 26 febbraio 2025 – Preparatevi a salutare le gigantescheiconiche del locale di Briatore & co. Il(chiamato così proprio perché in lingua swahili significa ‘giraffa’) di Leonardo Del Vecchio promette di cambiar pelle, abbandonando quell’-style che da sempre ha caratterizzato gli spazi. In primis saranno eliminate proprio le due grandi installazioni di oltre 4 metri che per quasi 25 anni hanno campeggiatosabbia. La parola d’ordine è “internazionalità” per l’imprenditore di Lmdv Hospitality Group, la nuova capogruppo per il business dell’accoglienza nella holding di Del Vecchio che nei giorni scorsi ha rilevato il 100% del Gruppodi Briatore. In sostanza l’acquisizione avviene dalla fusione tra Triple Sea Food (che detiene i 3 brand Casa Fiori Chiari, Trattoria del Ciumbia, Vesta) e(parte del Gruppo Majestas di Flavio Briatore e Francesco Costa): ne nasce ilgruppo Lmdv Hospitality che gestirà l’intero business dell’ospitalità per Lmdv Capital avviando un ambizioso piano di espansione.