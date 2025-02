Nerdpool.it - Tutto quello che sappiamo sullo Spider-Man 4 di Sam Raimi (e perché non è stato realizzato)

Tra tutti i supereroi, sembra che-Man siache ha lavorato di più negli ultimi 25 anni. L’Uomo Ragno preferito da tutti ha avuto non uno, non due, nemmeno tre, ma ben quattro franchise cinematografici distinti nel corso degli ultimi decenni. Da Shameik Moore a Tom Holland a Andrew Garfield, sono stati molti gli attori forti che hanno interpretato-Man nel corso degli anni. Ma èTobey Maguire a recitare nello-Man di Same a ridefinire l’aspetto dei film di supereroi come blockbuster. In soli cinque anni, il duo ha creato una trilogia che ha dominato il botteghino e ha creato alcune delle migliori scene d’azione della storia della Marvel. Sebbene il franchise si sia fermato alla trilogia, in origine c’erano piani concreti per Samper realizzare-Man 4.