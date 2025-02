Ilrestodelcarlino.it - Tutte le Under 13, maschili e femminili scenderanno in campo coi colori Nba

Il sogno di giocare per una franchigia Nba si avvererà, almeno in parte, per tanti ragazzi e ragazze reggiani. In virtù dell’accordo tra Fip e Jr.NBA infatti,le squadreiscritte ai campionati13 hanno ricevuto un set di divise di una squadra Nba e disputeranno la seconda fase del campionato con idei Lakers, Celtics, Warriors. La consegna delle maglie è avvenuta in Provincia per mano del consigliere regionale Fip Davide Giudici, presente la stella Kenneth Faried.