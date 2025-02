Quotidiano.net - “Tutta l’Italia“ (anche) a San Marino. Sognando l’Eurovision

Avanti popolo. Se l’estone Tommy Cash, quanto a luoghi comuni sule gli italiani, maramaldeggia in Europa con la sua Espresso macchiato facendo imbufalire Codacons, Lega (e Caterina Balivo), a sguainare la spada in difesa di "spaghetti, vino e Padre Nostro" ci penserebbe Gabry Ponte, in cerca di un biglietto per Basilea sul palco di quel SanSong Contest che l’8 marzo sceglie il rappresentante del Titano da inviare al2025. E amen se la suaè stata la sigla dell’ultimo Festival di Sanremo, perché il legame tra SanRTV la Rai (che ne possiede il 50%) è più saldo che mai, come ribadito ieri in viale Mazzini da Roberto Sergio, direttore generale di entrambe le aziende tv. Un gioco di squadra che consente all’emittente di aumentare la propria visibilità in seno all’Uer, l’Unione europea di radiodiffusione, offrendo al contempo all’industria musicale italiana un secondo canale attraverso cui arrivare al cuore televisivo d’Europa.