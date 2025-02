Iodonna.it - Tuta da lavoro e stivaloni per la coppia di star, che ha portato a casa un prestigioso riconoscimento

Non è un set cinematografico né un videoclip musicale, ma la realtà quotidiana di Sting e Trudie Styler nella loro tenuta Il Palagio, immersa tra le colline della Toscana. Indaverdi, lasi dedica con entusiasmo alla raccolta delle olive, tra abbracci, scatti di gruppo e giochi con i collaboratori. E se la scena è bucolica e spontanea, il risultato è da veri intenditori: l’olio extravergine prodotto nella loro tenuta ha ricevuto il massimodella Fondazione Italiana Sommelier, le ambite “5 gocce Bibenda”. Sting, tra musica e famiglia guarda le foto Sting e Trudie Styler alnella tenuta in ToscanaDal 1997, Sting e Trudie Styler non sono solo proprietari di una dimora da sogno, ma veri custodi di una tradizione agricola che valorizza la terra toscana.