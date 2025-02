Lanazione.it - ‘Turisti per casa’. Con le guide Federagit in Pinacoteca

Sarà Sano di Pietro, domenica 2 marzo, il protagonista del secondo appuntamento con ’Turisti per, itinerari invernali indoor con leturisticheConfesercenti. Dalle 11.30 il secondo percorso dell’inverno 2025 all’interno dellaNazionale di Siena si incentrerà sull’autore della predella del Polittico dei Gesuati, opera conservata al Louvre di Parigi e dal mese scorso in prestito a Siena. Il prestito ricompone dopo secoli la prima tavola firmata da Sano di Pietro, opera di grande qualità pittorica che colpisce per i suoi colori e la sua sontuosità.