Ilgiorno.it - Turismo montano. Idee per il futuro

Leggi su Ilgiorno.it

L’Associazione Val.Te.Mo. APS apre una posizione lavorativa di 15 mesi, a partire dal 14 aprile, per l’assunzione di un profilo under 35) da inserire come collaboratore alla gestione delle attività del progetto “Prato Valentino 2050: progettazione partecipata per ildi domani finanziato da Fondazione Cariplo“. Monte ore e compenso verranno concordati sulla base dell’esperienza e della disponibilità del candidato. Per presentare la candidatura è necessario inviare una mail a [email protected] entro venerdì, scrivendo nell’oggetto “Candidatura Project Officer Valtemo – Nome e Cognome”, allegando un breve curriculum e una lettera di presentazione di massimo due pagine in cui spiegare il motivo dell’interesse e l’attinenza del proprio profilo alla richiesta. Tra i requisiti indicati nella domanda è richiesta operatività in Valle Camonica e presso la sede del polo Unimont (Università degli Studi di Milano) di Edolo e la disponibilità a spostarsi frequentemente a Teglio, in Valtellina, oltre a essere automunito.