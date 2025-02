Modenatoday.it - Turismo, la Regione investe sul mercato LGBTQ+ con un "prodotto turistico orientato"

Leggi su Modenatoday.it

IlLGBTQ+ è un fenomeno di mercato che si fa strada con numeri importanti: si contraddistingue per l'alto potere d'acquisto (+38% di reddito) e anche per l'alta propensione al viaggio (4 viaggi lunghi annui). A livello mondiale il segmento vale 218 miliardi di dollari, mentre in Italia il.