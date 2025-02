Thesocialpost.it - Tumori rari: percentuali choc e domande scomode. Ma ogni dubbio è lecito

I numeri parlano chiaro e, questa volta, fanno riflettere: irappresentano ormai il 22% delle nuove diagnosi oncologiche in Europa, coinvolgendo oltre 4,3 milioni di persone. Non si tratta di semplici statistiche, ma di una realtà complessa, caratterizzata da diagnosi spesso tardive, cure limitate e pazienti che affrontano percorsi terapeutici frammentati.Un fenomeno in crescita. Ma perché?Secondo gli esperti, sebbenesingolo tumore raro colpisca relativamente pochi individui, nel loro insieme rappresentano una delle principali categorie di nuove diagnosi oncologiche. Questo dato, per quanto significativo, sembra non aver ricevuto l’attenzione necessaria. I pazienti, già provati dalla malattia, devono affrontare ostacoli significativi: difficoltà nel riconoscere tempestivamente la patologia, opzioni terapeutiche limitate e scarsa partecipazione a studi clinici.