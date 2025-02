Liberoquotidiano.it - Tumori rari, la percentuale-choc delle diagnosi: ecco cosa sta succedendo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Solitudine,tardive e mancanza di accesso a terapie specifiche: queste le condizioni che si trovano a fronteggiare gli oltre 4,3 milioni di persone che ricevonodi, che oggi rappresentano il 22%nuoveoncologiche in Europa. Si tratta di "un vero paradosso" secondo Marco Krengli, presidente dell'Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica (Airo), intervenuto in occasione del mese di febbraio dedicato alle malattie rare. "Sebbene ogni singolo tumore raro colpisca relativamente pochi individui - ha spiegato Krengli - nel complesso questi rappresentano unaprincipali categorie di nuoveoncologiche". Poi, ha evidenziato come i pazienti affrontino "ostacoli unici, tra cui difficoltà nellatempestiva, limitate opzioni terapeutiche e minore accesso a studi clinici", dove "la radioterapia gioca un ruolo cruciale".