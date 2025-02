Lanazione.it - Tumore al seno, i numeri del volontariato toscano. Giani: “Risorsa e valore aggiunto”

Firenze, 26 febbraio 2025 - Dele dell’impatto sociale generato dalle associazioni di pazienti condelin Toscana. Di questo si parlato stamani durante l’incontro tra la Regione e Europa Donna Italia e Toscana, ospiti a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze nella sede della presidenza della giunta regionale. Al centro il report che fotografa l’attività svolta nel 2023 da centinaia di volontarie sul territorio e l’occasione per rinnovare il dialogo tra istituzioni e associazioni sulpiù diffuso nella popolazione femminile. “In Toscana - sottolinea il presidente della Toscana Eugenio- crediamo nella sanità pubblica, una sanità di tipo universalistico e dove è importante investire sulle tecnologia, sul personale e sulle attività di prevenzione. Ma la sanità toscana può contare anche sul grandeportato dalattivo: volontarie e volontari impegnati nell’assistenza, volontarie e volontari che si danno da fare per sensibilizzare altri cittadini alla prevenzione e a corretti stili di vita, volontari e volontarie che raccolgono anche, come in questo caso, fondi da investire nella sanità pubblica per acquistare strumentazioni utili a diagnosi e cure.