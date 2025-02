Justcalcio.com - TS – rischio squalifica ma contro il Napoli in campo

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-26 13:40:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport:Novità importante in casa Inter sul caso Lautaro Martinez scoppiato nelle ultime settimane. L’attaccante argentino era infatti finito al centro delle polemiche dopo la presunta bestemmia davanti alle telecamere subito dopo il triplice fischio della sfida persa per 1-0la Juventus. Un gesto che non era stato menzionato dal Giudice Sportivo, con il classe 1997 che ha potuto giocare e segnare nella sfida al Genoa. Una situazione che, secondo quanto riportato da Il Messaggero, potrebbe però presto cambiare.Bestemmia Lautaro, la Figc apre un’indagineSecondo quanto raccolto da Il Messaggero, l’indagine per la presunta bestemmia di Lautaro Martinez sarebbe ancora in corso. Il Giudice Sportivo non si era infatti potuto pronunciare per l’assenza di prove audio, ma la Procura della Figc starebbe continuando a lavorare sul caso.