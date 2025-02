Trump | selezionerò cronisti accreditati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.57 L'amministrazioneha annunciato che selezionerà i pochi giornalisti autorizzati ad avvicinarsi al presidente degli Stati Uniti, modificandor un sistema vecchio di decenni, gestito dai media stessi attraverso la White House Correspondents' Association (WHCA). "Siamo noi a prendere le decisioni",ha detto. "In un paese libero,i leader non selezionano i media", ha replicato la WHCA in una dichiarazione. "Ai media tradizionali sarà comunque consentito" l'accesso alla Casa Bianca, ha detto la portavoce Karoline Leavitt