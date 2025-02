Unlimitednews.it - Trump “Ucraina si scordi la Nato, Putin dovrà fare delle concessioni”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Donaldha preso parte oggi alla sua prima riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Per l’occasione il tycoon ha confermato che la visita del premier ucraino Volodymyr Zelensky avverrà nella giornata di venerdì, parlando di un imminente “accordo importante sui minerali che consentirà agli Stati Uniti di riavere indietro i soldi”, senza però fornire ulteriori dettagli. Secondo quanto dichiarato daa questo patto tra Stati Uniti epotrebbe seguire in tempi relativamente brevi un accordo di pace definitivo con la Russia per la fine del conflitto.“Credo che dovrebbero scordarsi di poter aderire alla: ritengo che sia probabilmente il motivo che ha fatto scoppiare la guerra”, ha dettoriferendosi all’. Per il presidente degli Stati Uniti comunque il suo omologo russo Vladimir”.