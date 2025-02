Lanotiziagiornale.it - Trump torna a dichiarare guerra all’Europa: “Imporremo dazi al 25%”

Ladi Donaldall’Ue continua. E non bastano le piaggerie di chi in Europa, come Giorgia Meloni, si è schierato apertamente con il presidente degli Stati Uniti. Ici saranno e l’amministrazione di Washington annuncerà molto presto tariffe del 25% alle importazioni europee, come affermato dallo stessonella prima riunione con i suoi segretari.Isaranno del 25%, ha detto, spiegando che riguarderanno le “auto e tutto il resto”. Non è mancato un attacco all’Unione, definita come un ente creato per “fregare” gli Stati Uniti. “Abbiamo deciso e lo annunceremo a breve”, ha confermato il presidente Usa.e il futuro dell’UcrainaNon ci sono solo ieuropei nella riunione dicon i segretari della sua amministrazione. Non poteva mancare l’argomento Ucraina: per il presidente statunitense Kiev può “scordarsi della Nato, credo che la Nato sia probabilmente la ragione per cui è scoppiata la”.