Ilfattoquotidiano.it - Trump taglia gli aiuti all’Africa? Piagnucolare è peggio. Un’intervista lo ha detto chiaro e forte

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Célestin Monga è un noto accademico camerunese professore di economia all’Università di Harvard nel Massachusetts, Stati Uniti. Ex vicepresidente della Banca africana di sviluppo e consulente economico della Banca mondiale. Quindi per capirci non è il primo che passa per strada e dice la sua. In una recente intervista al quotidiano francese Le Monde haai suoi concittadini (e non solo) che “per glinon è una strategia di sviluppo per l’Africa”.Certo, la recente sospensione deglidi Stato statunitensi, in Africa è brutale e traumatica per milioni di africani le cui vite dipendono dalle medicine finanziate dall’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid, agenzia istituita da John F. Kennedy nel 1961), per i bambini che frequentano la scuola solo attraverso questi sussidi, o per le donne la cui causa è sostenuta dalle ong con fondi americani.