Trump sta replicando la stessa fallimentare politica economica del primo mandato

Cambiamenti profondi possono avvenire, ma richiedono tempo, a volte molto tempo. Perciò anche le enunciazioni esplosive e rivoluzionarie didevono sempre fare i conti con la realtà. Questa non muta semplicemente perché lo si desidera. Al riguardo può essere d’aiuto analizzare i risultati economici delgovernodall’inizio del 2017 alla fine del 2020. Quattro anni di gestione dell’economia e dell’amministrazione americane non sono pochi per comprendere gli effetti di unache voleva essere di rottura con il passato. Le politiche economiche dici sembrano le stesse di quelle che propone adesso con maggiore virulenza.Il debito pubblico statunitense ha visto un’impennata con. Al suo arrivo lo aveva trovato a venticinquemilaseicento miliardi di dollari e a fine, nel dicembre 2020, era di trentaduemilaseicentosettanta miliardi.